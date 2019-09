"Die Songlegenden" nennt das Duo Lilis Park sein aktuelles Programm, es bietet ein Retro-Repertoire im Singer/Songwriter-Stil. Lilis Park gastieren damit am Samstag 21. September, um 20 Uhr in der Café-Bar Herzog in Zorneding. Hautnah und unplugged präsentieren Sabine Knop (Gesang) und Günther Kuhl (Gitarre) legendäre Welthits, musikalische Meilensteine, Ost-Rock und Ohrwürmer mit ausdrucksstarken Texten. Der Name Lilis Park ist von dem gleichnamigen Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe abgeleitet und bringt zum Ausdruck, dass die Sprache für das Duo stets einen sehr hohen Stellenwert hat. Das Besondere an seinen Programmen sind daher eigene, exklusive Textübersetzungen in die deutsche Sprache, etwa von John Lennons "Imagine" - für das Publikum ein sehr intensives und berührendes Erlebnis. Beide Musiker blicken zurück auf eine klassische Ausbildung, Lehraufträge, Orchester-, Band-, Chor- und Soloprojekte, Live-Konzerte mit internationalen Künstlern und diverse LP- und CD-Produktionen. Der Eintritt ist frei, der Hut geht für die Künstler rum.