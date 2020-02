Das Programm "Wien bleibt Wien" von und mit Steinbacher & Landsiedel führt durch ein Sammelsurium von Geschichten, Liedern und Anekdoten, die sich um ein Wien der "kleinen Leute" ranken. Mit humorvollen und teilweise auch bissigen Texten beschreiben und besingen sie die Welt der Tschecheranten, Kaffeehaussitzer, Pensionisten, Schwulen, Nutten und Nachtschwärmern. Begleitet wird das Panoptikum vom Piano, das die Texte gefühlvoll mit der jeweiligen akustischen Kulisse untermalt. Das inzwischen mehrmals in und um München aufgeführte Programm vermittelt dem Publikum die österreichische Hauptstadt von einer anderen Seite - so, wie man sie sonst nie kennenlernen würde. Der Autor und Liedermacher Heinz Steinbacher sowie der Musiker Thomas Landsiedel spielen schon seit über 16 Jahren zusammen. Nun gastieren sie am Samstag, 15. Februar, in der Cafe-Bar Herzog in Zorneding. Beginn ist um 20 Uhr - Einlass bereits eine Stunde vorher. Der Eintritt ist frei, der Hut für die Künstler geht rum.

© SZ vom 13.02.2020 / SZ Feedback