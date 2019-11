On Stage erzeugt dieses Duo eine Feelgood-Atmosphäre, in der sich manch fragile Komposition zu einem mitreißenden Crescendo steigert: Am Samstag, 9. November, gastieren Carlene & Ferdl in der Café-Bar Herzog in Zorneding. Sängerin Carlene Sullivan, die in Boston geboren ist und auch Gitarre spielt, variiert ihre Stimme von rauchig zu sanft und hypnotisch und überrascht dann doch mit einer Kraft, die man ihr rein äußerlich gar nicht zutrauen würde. Musik zu schreiben begann sie schon in den 90ern. "Ihre spontane Offenheit und ihr unwiderstehlicher Charme ziehen das Publikum augenblicklich in ihren Bann", heißt es in der Ankündigung. Ferdl Eichner, aus Süddeutschland stammend, machte sich zu Beginn seiner Musikerkarriere einen Namen als Bluesharpvirtuose. Quasi als One-Man-Band liefert er den melodischen und rhythmischen Background an Gitarre, Bluesharp, Ukulele und Footdrums. Scheinbar mühelos spielt er manchmal bis zu drei Instrumente gleichzeitig.

Im Duo ist es für die beiden Musiker ganz selbstverständlich, die Essenz aus den eher traditionellen Elementen Blues, Rock und Folk einzufangen und daraus eine eigene Version von Alternative Music zu entwickeln. Das Ergebnis liegt irgendwo zwischen Singer/Songwriter, Indie Pop, Folk - eine Schublade lässt sich nur schwer finden. Jedenfalls ist es ihr ureigener Sound, pur und aus dem Herzen.

Das Konzert in der Café-Bar Herzog (Herzogplatz 17) beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Künstler freuen sich aber wie immer über Spenden.