Gesang und Akkordeon - sonst nichts. Damit beschreitet das Duo aus Beba Ebner und Thomas Frey bislang uneroberte Wege, bringt unvermutet Jazz, Blues und Soul zum Klingen. So entsteht ein ganz neuer Sound. Am Samstag, 7. Dezember, ist das Duo in der Café-Bar Herzog in Zorneding zu Gast. Beba Ebner, ausgebildete Schauspielerin, ist Sängerin aus Leidenschaft. Erst nach Jahren des Suchens und der Beschäftigung mit verschiedensten Genres fand Thomas Frey den Weg, seine Leidenschaft für Jazz mit der für das Akkordeon zu verbinden. Los geht es um 20 Uhr, Einlass ist von 19 Uhr an, der Eintritt frei. Für die Künstler kreist der Hut.