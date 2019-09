Seit er vor vielen Jahren das erste Mal ein Lied von Reinhard Mey gehört hat, ist Willi Sommerwerk von diesem großen Künstler fasziniert. Es beeindruckt ihn immer wieder, wie es Mey gelingt, Dinge beim Namen zu nennen, ohne sein Gegenüber dabei zu verletzen. In dem Programm "Willi Sommerwerk singt Reinhard Mey" nimmt er sich insbesondere des frühen Werkes des Liedermachers an. So bringt er Titel wie "Komm, gieß mein Glas noch einmal ein", "Ich wollte wie Orpheus singen" oder "Ankomme Freitag, den 13." und viele andere zu Gehör. Sommerwerk sagt: "Man muss sich die Welt nicht schönreden, aber viele Menschen warten immer auf das ganz große Glück - und übersehen dabei die kleinen Dinge, die Freude machen. Von ihnen erzählen Meys Lieder." Sommerwerk gastiert am Samstag, 28. September, in der Café-Bar Herzog in Zorneding, los geht's um 20 Uhr.