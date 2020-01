Paris in den 30er-Jahren: Künstler aus aller Welt fühlen sich gleichermaßen von der Magie dieser einzigartigen Stadt angezogen, feiern nächtelang in den Tanzhallen, Bars und Cafes um den Montmartre das Leben und sich selbst. Edith Piaf wird zum Star, der amerikanische Swing setzt zu seinem Siegeszug an und mittendrin wird der Gitarrist Django Reinhardt bereits zu Lebzeiten zur Legende. Unter dem Namen Swing Gitan lassen drei Musiker aus Grafing - Michaela Knappik, Martin Knappik und Robert Winkler - sich von all dem inspirieren und spielen Chansons und Gypsy-Swing. Dazu kommen kleine Geschichten, die das Leben der Boheme wieder lebendig werden lassen. Swing Gitan gastieren am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Cafe-Bar Herzog in Zorneding. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.