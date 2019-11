Flamenco, Rumba und Romanzen: Die magische Bilderwelt spanischer und lateinamerikanischer Poesie - aus ihr zaubert Ricardo Volkert mit virtuoser Gitarre und markanter Stimme ein berauschendes Klanggemälde. Er singt und erzählt von Poeten und Vagabunden, Heiligen und Sündern. Der am Ammersee lebende Gitarrist bringt traditionellen und modernen Flamenco, lateinamerikanische Musik und spanischsprachige Poesie auf die Bühne. Von der bekanntesten Kleinkunstbühne Deutschlands, dem Mainzer Unterhaus, bis ins legendäre Teatro da Paz von Belem an Brasiliens Amazonasmündung hat die Musik Volkert geführt. Zudem zeugen zahlreiche CDs von seinem erfolgreichen kreativen Schaffen. Am Samstag, 23. November, um 20 Uhr gastiert der Gitarrist in der Café-Bar Herzog in Zorneding. Einlass ist von 19 Uhr an, der Eintritt frei, der Hut geht rum.