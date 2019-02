6. Februar 2019, 21:52 Uhr Cafe-Bar am Herzogplatz Moderner Blues

Seit mehr als dreißig Jahren zelebrieren Guido Rochus Schmidt und Tom Höhne gemeinsam den Blues in unterschiedlichen Formationen. Sie präsentieren in entspannten Unplugged-Konzerten - neben Stücken von Horace Silver bis Tom Waits - vor allem ihre eigenen Songs sowie traditionelle Bluestitel in eigenwillig modernen Interpretationen, ohne jedoch ihre musikalischen Wurzeln zu verleugnen. Mit Fingerstyle-, Slide- und Baritongitarre, der schon der legendäre Louisiana Red nicht widerstehen konnte, begeistern sie landauf landab durch mitreißenden Hoodoo- und Downhome Blues und nehmen dabei ihr Publikum mit auf eine Reise aus den verruchten Hinterhöfen Harlems bis hinunter in die schweißtreibenden Juke Joints im tiefen Süden des Mississippi-Deltas. Señor Blues gastieren am Samstag, 9. Februar, in der Café-Bar Herzog in Zorneding, am Herzogplatz 17. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Der Eintritt ist wie immer frei, doch geht der Hut für die Künstler herum.