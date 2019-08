Die Grafinger SPD richtet wieder ihr Spielplatzfest aus. Am Samstag, 14. September, wird den Kindern von 15 Uhr an ein buntes Programm auf dem Max-und-Moritz-Spielplatz in der Bahnhofstraße geboten. Neben Kinderschminken und Dosenwerfen können sich die Kleinen unter anderem an der Torwand oder am Crossboule-Parcours austoben.