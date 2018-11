21. November 2018, 22:09 Uhr Bunte Schrottgalerie Blues, Soul und Mittelalter

Zwei sehr unterschiedliche, aber feine Konzerte erwarten die Besucher der Glonner Schrottgalerie: Am Freitag, 23. November, gibt es Amina & John zu hören, ein Duo, das mit neuen Interpretationen von Klassikern aus Blues, Soul und Jazz begeistern will. Amina Thiombane ist eine Sängerin aus Traunstein mit senegalesisch- ungarischen Wurzeln, John Brunton ein in München lebender, englischer Gitarrist. Ihr Ziel: das Publikum eintauchen zu lassen in eine Welt voller Sehnsüchte und Humor, aber auch tiefem Schmerz. Musik, Geschichten und Geschichtliches aus dem Mittelalter wiederum steht am Samstag, 24. November, auf dem Programm. Zu Gast sind die Spielleut' Lumen, die spielen und erklären: Was hat ein Wandteppich mit dem bayerischen Wappen zu tun? Warum trägt eine französische Kathedrale einen Frauennamen? Warum gibt es Tote, nur weil man sich einen Sohn wünscht? Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.