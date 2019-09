Der Bund Naturschutz macht gegen die geplante Ortsumgehung Schwaberwegen und Moos mobil. Dazu kommt auch der Landesvorsitzende Richard Mergner nach Ebersberg: Am Donnerstag, 19. September, spricht er von 19 Uhr an in der Ebersberger Alm auf der Ludwigshöhe über "Verkehrspolitik im ländlichen Raum" allgemein und die Umgehung speziell. "Wer ohne vernünftigen Bedarf im Landschaftsschutzgebiet Bannwald rodet und Flächen versiegelt, meint es offensichtlich nicht ernst mit dem Flächensparen und Waldschutz", so Mergner in einer Pressemitteilung dazu. Eine Ertüchtigung der Bestandsstraße sei hier ausreichend. Bei der Instandhaltung von Staatsstraßen könne der Freistaat Bayern zeigen, dass er es mit dem Flächensparen und in diesem Fall mit dem Waldschutz ernst meine. In diesen Tagen startet das Planfeststellungsverfahren für die Umgehung.