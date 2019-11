Groß geworden ist "Bumillo" erst in Reit im Winkl, dann in der Poetry-Slam-Szene. Dort räumte er erste Plätze ab, in München ist er regelmäßig im Lustspielhaus, Vereinsheim und in der Milla anzutreffen. Inzwischen brilliert der Autor, der "ein paar feine Talente abbekommen hat" (SZ), mit seinem zweiten abendfüllenden Kabarettprogramm: "Die Rutsche rauf". Dieses zeigt er am Freitag, 29. November, im Alten Kino in Ebersberg. Bumillo ist nicht nur Kabarett und Comedy, er ist auch Philosophie und Poesie, Quintessenz und Quatsch, Teddybär und TED-Talk. Er fegt Zukunftsängste und Selbstzweifel einfach weg, holt seine Zuhörer raus aus einem Loch voller Fragezeichen und Wehmut. Das Badische Tagblatt urteilte: "Wortgewandt, humorvoll, sympathisch." Karten gibt es unter www.kultur-in-ebersberg.de, (08092) 255 92 05 oder in der Vorverkaufsstelle im Foyer des Alten Speichers. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.