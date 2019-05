27. Mai 2019, 21:53 Uhr Bürgerschaftliches Engagement Aktiv fürs Klima

In Markt Schwaben wird eine neue Gruppe ins Leben gerufen

In der Marktgemeinde gibt es an diesem Dienstag ein kleines Jubiläum zu feiern: Auf den Tag genau vor acht Jahren wurden dort die Aktivkreise gegründet. Die unabhängigen und überparteilichen Initiativen zur Bürgerbeteiligung schaffen praktische Möglichkeiten, für die Gemeinschaft tätig zu werden und damit die Kommune in ihren freiwilligen Aufgaben zu entlasten. Die Aktivkreise entwickeln vor allem soziale und ökologische Projekte, die sie eigenständig verwirklichen. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement bauten sie an einer zukunftsfähigen Gesellschaft mit und trügen zu einer neuen bürgerschaftlichen Verbundenheit bei, so beschreibt es Hilde Haushofer, ehrenamtliche Koordinatorin der Aktivkreise.

Die Aktivkreise beschäftigen sich mit den Themen Jugend, Senioren, Flüchtlinge oder auch Energie. Nun soll eine weitere Gruppe dazu kommen, der Aktivkreis Klimawende. Dieser startet mit den Projektgruppen Repair-Café Markt Schwaben und Initiative Pro-Fahrrad, die sich den Markt Schwabener Aktivkreisen anschließen wollen. Die Gründungsveranstaltung beginnt an diesem Dienstag um 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Diese Neugründung wird laut Hilde Haushofer sozusagen ein Aktivkreis 2.0, in den die vielen Erfahrungen seit der Initialzündung am 28. Mai 2011 einfließen. Damals habe man die Gruppen aus dem Nichts heraus gegründet und sei längere Zeit mit der Projektfindung beschäftigt gewesen. "Dabei ging auch Energie verloren", erläutert sie, dennoch seien daraus viele erfolgreiche Projekte entstanden, wie etwa das Café Familia, die Familienpaten, der Spielzeugverleih Aktivkisterl, der Bauwagen-Jugendtreff, der vereinsfreie Mitternachtssport für Jugendliche, die Senioren-Hausgemeinschaft 60 plus, die Vier-Jahreszeiten-Märkte, das Neophyten-Ramadama und die Straßenrandbegrünung. Der Förderverein Markt Schwaben aktiv! sammele Spenden und habe die gemeinnützigen Projekte der Aktivkreise bereits mit mehr als 70 000 Euro unterstützt.

Diesmal sind es zwei schon bestehende Gruppen, denen mit dem Aktivkreis Klimawende gewissermaßen ein gemeinsames Dach gebaut werden soll, unter dem sie ihr jeweiliges Herzensprojekt weiter verwirklichen können. Themen sind die Ressourcenschonung und Abfallvermeidung sowie die Mobilität und Verkehrswende. Das Repair-Café Markt Schwaben startete am 28. November 2018 mit einem probeweisen Reparaturtag im Unterbräusaal. Am 11. Mai 2019 folgte die erste Reparaturwerkstatt mit Kaffee und Kuchen im Jugendzentrum Blues, wo unter sachkundiger Anleitung Fahrräder, Feinmechanik, Kleidung und Elektrogeräte auch selbst repariert wurden. Am 27. Juli und am 19. Oktober geht es damit weiter. Seine räumliche Heimat soll das vierteljährlich stattfindende Repair-Café im neuen Wertstoffhof finden.

Die Initiative Pro-Fahrrad wurde am 29. April gegründet. Etwa zwanzig Mitwirkende erarbeiten darin Möglichkeiten, Markt Schwaben für Fahrradfahrende jeden Alters sicherer und attraktiver zu machen. Sie bereiten derzeit auch einen Workshop vor, der am 28. Juni stattfinden soll. Dazu können jederzeit weitere Projektgruppen kommen, die andere kommunale Aspekte der Klimawende bearbeiten. Denkbar wären laut Haushofer beispielsweise Projekte zum Thema Selbstversorgung und pflanzliche Ernährung, Bildungsprojekte, Vorträge, Veranstaltungen und regionale Vernetzung.

Bei allen Aktionen gehe es aber auch darum, so Hilde Haushofer, "netten Menschen zu begegnen und Freundschaften zu schließen". Damit werde es nicht zuletzt auch Freude machen, einen persönlichen und kommunalen Beitrag zur Einhaltung des weltweiten Klimaschutzabkommens zu leisten.