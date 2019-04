4. April 2019, 22:12 Uhr Bürgermeisterwahl in Ebersberg Kandidatenkür der CSU

Ob Alexander Gressierer oder Marina Matjanovski für die CSU in den Ebersberger Bürgermeisterwahlkampf zieht, das entscheidet sich am 11. April. Um 19.30 Uhr beginnt die Nominierungsveranstaltung des Ortsvereins im Gasthof Huber in Oberndorf. Ursprünglich waren es sogar drei CSU-Bewerber für die Nachfolge von Walter Brilmayer, der aus Altersgründen nicht mehr antreten darf, doch Martin Schedo hat bereits seine Kandidatur zurückgezogen. Unter www.csu-ebersberg.de können sich Interessierte über die beiden Kandidaten informieren.