Die wohl spannendste Bürgermeisterwahl seit Langem steht den Ebersbergern bei der Kommunalwahl im März 2020 bevor: Weil der langjährige Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) nicht mehr antritt, bewerben sich - derzeitiger Stand - fünf Kandidaten um das Amt des Ersten Bürgermeisters der Kreisstadt: Alexander Gressierer (CSU), Uli Proske (SPD), Toni Ried (FW), Bernhard Spötzl (FDP) und Josef Peis (Pro Ebersberg).

Die Ebersberger haben also die Qual der Wahl. Ein Grund, weshalb die Kolpingsfamilie Ebersberg zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion mit allen Bürgermeisterkandidaten am 16. Januar 2020 in den Alten Speicher in Ebersberg einlädt. Inzwischen haben auch alle Kandidaten bereits ihre Teilnahme an der Veranstaltung zugesichert. Holger Häusgen, Vorsitzender der Kolpingsfamilie: "Derzeit bereiten wir die Fragen vor, welche von den Aktiven der Kolpingjugend, unseren Senioren, den Handwerkern und Gewerbetreibenden sowie den jungen Familien in unserer Mitgliederschaft erstellt und am Diskussionsabend vorgetragen werden." Es sei eben ein Vorteil, dass die Kolpingsfamilie so verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensumständen unter ihrem Dach vereine.

Natürlich können aber auch die Zuschauer im Alten Speicher Fragen an die Kandidaten stellen. Häusgen: "Wir haben den Eindruck, dass die bevorstehende Bürgermeisterwahl viele Menschen in Ebersberg beschäftigt. Deshalb hoffen wir auf einen voll besetzten Alten Speicher und eine rege Diskussion." Und auf auskunftsstarke Bürgermeisterkandidaten, die auf dieser Veranstaltung wohl zum ersten Mal aufeinandertreffen werden. Beginn der Podiumsdiskusssion ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.