16. Juli 2019, 22:31 Uhr Bürgermeisterkandidaten-Kür Kandidatenkür hinter verschlossenen Türen

In Vaterstetten wird es am Donnerstagabend spannend: Dann entscheidet sich, ob Robert Winkler oder Leonhard Spitzauer als CSU-Kandidat in den Bürgermeisterwahlkampf 2020 ziehen wird. An Ort und Stelle miterleben dürfen das Vorwahlkampf-Finale allerdings nur CSU-Mitglieder. Die Öffentlichkeit ist ansonsten nicht zugelassen, wie die CSU Vaterstetten nun mitteilt.