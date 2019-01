7. Januar 2019, 21:50 Uhr Bürgerhaus Harthausen Theater für Kinder

Die Kinder- und Jugendgruppe des Harthauser Dorftheaters spielt am Samstag, 12. Januar (18 Uhr) und am Sonntag, 13. Januar, (16 Uhr) "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren". Das Stück von Willi Zirngibl basiert auf dem Märchen der Gebrüder Grimm und erzählt die Geschichte eines großen Glückspilzes. Doch ob es diesem auch gelingt, dem König - wie gefordert - die drei goldenen Haare des Teufels zu bringen? Gespielt wird im Bürgerhaus Harthausen, für musikalische Umrahmung sorgt die Mostler Musi. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Aufführungen sind bewirtet, am Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn.