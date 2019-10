Der Kleine Bär und der Kleine Tiger eröffnen die Spielzeit 2019/2020 im Theater Wasserburg: "Oh, wie schön ist Panama" ist in einer Bühnenfassung nach Janosch die erste Premiere der neuen Saison - am Sonntag, 13. Oktober um 11 Uhr. Regie führt Annett Segerer. Direkt im Anschluss spielt Café Unterzucker: Das Programm des Duos Richard Oehmann und Tobias Weber besteht unter anderem aus schwungvollen Schmarrnschlagern, Enten-Oden und Sommerschwein-Balladen. Weitere öffentliche Spieltermine von "Oh, wie schön ist Panama" sind an den Sonntagen 20. Oktober, 8. Dezember, 12. Januar und 9. Februar, jeweils um 11 Uhr, sowie an Heilig Abend, 24. Dezember, um 15 Uhr. Für Kindergärten und Schulen werden Spieltermine unter der Woche angeboten. Buchungsanfragen können direkt an die Leiterin des Kinder- und Jugendtheaters, Annett Segerer (per Mail an sege-rer@theaterwasserburg.de), gerichtet werden.

Für alle Alterskategorien steht außerdem noch Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater auf dem Programm. Es ist am Sonntag, 10. November, um 11 Uhr mit dem Stück "Kasperl und der Räuber" im Theater Wasserburg zu sehen. Ebenfalls zu Gast ist in dieser Spielzeit das Zentraltheater München. Das Ensemble erhielt im Frühjahr den Inszenierungs-preis der 15. Wasserburger Theatertage für "Wir kommen". Dieses Stück nach einem Roman von Ronja von Rönne ist am Freitag, 25., und Samstag, 26. Oktober, jeweils um 20 Uhr erneut zu sehen.

Wieder aufgenommen werden die Eigenproduktionen "Der Kirschgarten" (ab Freitag, 8. November), "Leonce und Lena" (ab Freitag, 13. Dezember), "Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch" (ab Sonntag, 22. Dezember) und "Das Dschungelbuch" (ab Freitag, 31. Januar). Als neue Winterkomödie steht "Pension Schöller" im Spielplan: Onkel Klapproth möchte gern einmal eine Irrenanstalt von innen zu sehen bekommen, sein Neffe soll ihm diesen Wunsch erfüllen. In seiner Not bringt er den Onkel in die Pension. Dort sind die Gäste zwar reichlich exzentrisch, aber keineswegs krank. Der Onkel ist hingerissen von all den Verrückten. Regie führt Nik Mayr. Premiere ist am Freitag, 15. November, um 20 Uhr. Weitere Termine: 16., 23., 24., 29. und 30. November, 1., 6., 7., 8., 27., 28. und 29. Dezember, 24., 25. und 26. Januar, 7., 8., 21. und 22. Februar.

Auch eine monatliche Lesereihe in der Theaterbar Helmut ist wieder geplant: Beginn: Donnerstag, 28. November, 20 Uhr. Unter dem Titel "Betreutes Trinken" ruft Nik Mayr zur Hebung des Stammtischniveaus auf. Für Kinder wird es ab 1. Dezember, 11 Uhr, erstmals eine eigene Lesereihe unter dem Titel "Wer liest, braucht sich vor nichts zu fürchten" geben. Im Frühjahr folgen "Krankheit der Jugend" in der Regie von Susan Hecker und die 16. Wasserburger Theatertage.

Konzerte gibt es ebenfalls wieder im Theater Wasserburg: Eine "jiddische Weihnacht" feiern Nirit Sommerfeld, Martin Umbach und das Orchester Shlomo Geistreich am Samstag, 21. Dezember, um 20 Uhr. Der Verein GIF veranstaltet am Samstag, 4. Januar, ab 19 Uhr sein jährliches Benefizkonzert für Tansania und Brown Sugar rockt den Rosenmontag ab 21 Uhr im Theatersaal.

Mehr Informationen sowie Karten gibt es über www.theaterwasserburg.de. Karten sind in der Gästeinformation, im Inn-kaufhaus und bei Versandprofi Gartner in Wasserburg sowie beim Kulturpunkt Isen-Taufkirchen und im Kroiss Ticketzentrum Rosenheim erhältlich. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.