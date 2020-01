Bücherflohmarkt in Baldham

"Belletristik, Romane und Krimis" gibt es beim Bücherflohmarkt im Gemeindesaal der evangelischen Petrigemeinde in Baldham, Martin-Luther-Ring 28. Er findet statt am Samstag, 18. Januar von 9 bis 16 Uhr. Die Besucher erwartet ein reichhaltiges Angebot an gut erhaltenen Büchern ausschließlich aus dem Bereich Weltliteratur, literarische Klassiker und Belletristik zum günstigen Preis von einem Euro pro Buch. Sachbücher werden nicht angeboten. Der Erlös kommt der Kirchengemeinde zugute.