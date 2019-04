2. April 2019, 21:49 Uhr Bücherei Markt Schwaben Kinder dürfen Hörspiel machen

Kinder lieben Hörspiele. Was also gäbe es Spannenderes, als selbst einmal bei einem solchen mitzumachen? Diese Gelegenheit gibt es am Donnerstag, 4. April, um 17 Uhr in der Gemeindebücherei Markt Schwaben. Denn dort findet ein Hörspiel-Workshop statt, bei dem Kinder in die Rollen aus dem spanischen Klassiker "Don Quichotte" schlüpfen können. Unterstützung gibt es von der Autorin und Hörspielproduzentin Birgit Obermaier, deren Stück "Don Quichotte" 2016 von der Bayrischen Landeszentrale für neue Medien mit dem Schulradiopreis ausgezeichnet wurde. Interessierte müssen sich im Gemeindebüro Marktschwaben oder per Mail an buecherei@markt-schwaben.de anmelden. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro, enthält aber auch eine CD des Hörspiels.