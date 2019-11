Ein "Vorlesen für kleine Leute" ist am Donnerstag, 28. November, in der Bücherei Anzing geboten. Auf dem Programm steht "Der schaurige Schusch": Die Tiere sind entsetzt, als dieser in ihre Nachbarschaft ziehen will. Riesig groß, muffig und zottelig soll der Schusch sein. Klar, dass niemand zu seiner Einweihungsparty gehen will. Nur einer kann nicht widerstehen... Die Lesung für Kinder ab vier Jahren beginnt um 15.15 Uhr. Die Bücherei hat geöffnet von 15 bis 18 Uhr.