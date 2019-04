28. April 2019, 22:30 Uhr Buchvorstellung Große Gefühle in einer dunklen Zeit

Im Berlin der 30-er Jahre ist der Debütroman "Als die Tage ihr Licht verloren" von Stephanie von Hayek angesiedelt. Sie verbindet die fiktive Geschichte zweier Schwestern und die wahre Geschichte eines verhängnisvollen Transports aus dem Jahr 1940 zu einem Roman um Liebe, Neid, Verrat und Ideologie. Linda und Gitte, Töchter einer liberalen, gut bürgerlichen Berliner Familie, genießen ihre Jugend. Gitte, die als Sekretärin im Reichsinnenministerium arbeitet, hofft, einst als Juristin Karriere zu machen, Linda, die ungestüme Träumerin, schlägt den künstlerischen Weg ein und heiratet den sensiblen Erich. Als seine Nachrichten von der Front ausbleiben, fällt sie in tiefe Melancholie - gefährlich in einer Zeit, in der psychische Krankheiten zum Todesurteil werden können. Große Gefühle und dramatische Ereignisse vor dem Hintergrund des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte liefert von Hayek in ihrem Debüt ab, das sie am Freitag, 3. Mai, von 19.30 Uhr an im Buchladen Vaterstetten vorstellt. Der Eintritt kostet zehn Euro. Reservierung unter Telefon (08106)5367.