Kabarettfans aufgepasst: Bruno Jonas gastiert am Freitag, 25. Oktober, in der ATSV-Halle Kirchseeon. Er spielt sein Programm "Nur mal angenommen", in dem es hochpolitisch zugeht. "Viele nehmen an, dass Europa eine tolle Idee ist, der Euro noch lange halten wird, Griechenland irgendwann schuldenfrei sein wird und die CSU auf ewig in Bayern an der Macht bleibt. Die SPD nimmt an, dass sie eine Volkspartei bleiben wird, die Grünen, dass sie die moralische Instanz im Lande sind; und über alle Parteigrenzen hinweg herrscht die Überzeugung, dass die AfD bald wieder von der Bildfläche verschwinden wird. Aber, nur mal angenommen, wenn nicht?" Auch Bruno Jonas nimmt an, was er kann, vor allem Päckchen, aber nur, wenn er daheim ist. Los geht's um 19.30 Uhr, Karten gibt es beim Buchladen am Marktplatz und im Pub Mahagoni oder unter www.inn-salzach-ticket.de.