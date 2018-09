17. September 2018, 22:08 Uhr Bruck Musik mit Botschaft

Mit einem Konzert von The Brass startet nach den Sommerferien das Wirtshaus Taglaching in seine herbstliche Musiksaison. Die Songs der Grafinger Band, geschrieben von Rudi Baumann (Gesang/Gitarre), werden von der sanften Stimme Gundula Schulers und den virtuosen Klangzauberern Gunther Skitschak und Bruno Renzi an Gitarre und Piano zu einem spannenden Mix aus Folk, Jazz und Blues verschmolzen. "Das ist Musik mit Botschaft und Melodie weit weg vom Mainstream", heißt es in der Ankündigung. Special Guest ist Helmut Zeller am Bass. Das Konzert in Taglaching findet statt am Donnerstag 20. September, los geht's um 20 Uhr.