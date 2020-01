Wenn Ebersbergs Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) im Mai sein Amt an einen Nachfolger übergibt, wird er damit gleichzeitig einen Rekord erreichen: Brilmayer war dann so lange Rathauschef, wie noch kein Ebersberger Bürgermeister zuvor, ganze 26 Jahre lang. Im Interview mit der SZ spricht er über die schwierigen und die schönen Seiten des Amtes, über Veränderungen in der Stadt und im Rathaus und darüber, warum ihm auch in Zukunft sicher nicht langweilig wird.

SZ: Herr Brilmayer, bei Ihrer letzten Bürgerversammlung als Bürgermeister haben Sie gesagt, "Es reicht - für mich und die Stadt." Hätten Sie es wirklich nicht noch einmal gemacht, wenn Sie gedurft hätten?

Walter Brilmayer: Das klingt ja fast nach Karl Valentin (lacht). Aber ich bin ehrlich froh und dankbar, dass es diese Altersgrenze gibt. Denn sie erspart mir, überhaupt in die Versuchung zu kommen, noch einmal anzutreten. Ich mache es wirklich gerne und mit ganzem Herzen, aber merke auch, dass man sich verbraucht und sich die Arbeitswelt auch wandelt, besonders durch die Digitalisierung. Mittlerweile bin ich der Älteste im Rathaus und das Problem mit der langjährigen Erfahrung ist, dass man mehr die Gefahren sieht als die Chancen.

Sie werden bei der Wahl ja auch nicht für den Stadtrat kandidieren und damit nach gut vier Jahrzehnten mit der Stadtpolitik komplett abschließen. Warum dieser Schnitt?

Wenn der Hof übergeben ist, ist er übergeben. Ich will es meinem Nachfolger nicht antun, dass sein Vorgänger ihn kontrolliert. Weil dies müsste ich als Stadtrat ja dann tun. Vielleicht schaue ich gelegentlich als Zuschauer in einer Sitzung vorbei.

Sie haben einmal gesagt, als Bürgermeister wird man nie fertig, weil immer etwas Neues kommt. Gibt es etwas in Ebersberg, das Sie gerne noch als Bürgermeister zu einem Abschluss gebracht hätten?

Das gibt es schon, besonders den Wiederaufbau des Museums hätte ich noch gerne begleitet (Das Museum für Wald und Umwelt wurde am 18. Dezember durch einen Brand schwer beschädigt, Anm.d.R.). Zum anderen natürlich die Umgestaltung des Marienplatzes.

Die ja auch schon seit Jahrzehnten auf der Agenda steht. Wird Ihr Nachfolger oder vielleicht erst dessen Nachfolger hier etwas umsetzen können?

Ich glaube, dass das in absehbarer Zeit möglich wird. So gibt es im April die Präsentation für den Architektenwettbewerb Hölzerbräugelände. Dann wissen wir nicht nur, wie es da einmal aussieht, sondern auch, wie viele Parkplätze wir vom Marienplatz wegkriegen. Weitere könnten in die Tiefgarage beim Neubau des Kinderhauses St. Sebastian verlegt werden. Und wenn die parkenden Autos erst einmal weg sind, können wir den Marienplatz schon deutlich attraktiver gestalten.

Aber der Durchgangsverkehr bleibt ja noch. Wie wahrscheinlich ist es, dass man eine Lösung dafür findet, und welche könnte es werden?

Auf jeden Fall muss die Umgehung in den nächsten Verkehrswegeplan rein, dafür halte ich den Weg mit der Arbeitsgruppe Verkehr für richtig. Ich war Anfangs skeptisch, aber es funktioniert gut. Im nächsten Schritt werden dort Experten die rechtlichen und planerischen Voraussetzungen erläutern, damit man weiß, was ist umzusetzen. Ich glaube aber nicht, dass das Straßenbauamt eine ganz weiträumige Umfahrung mitmacht, wo man von der Grafinger Ostumfahrung erst noch weiter nach Osten und dann wieder nach Westen fahren muss. Da kann ich mir einen Tunnel im Osten eher vorstellen. Aber so etwas dauert eine gewisse Zeit.

Eine gewisse Zeit sind Sie jetzt ja auch schon Bürgermeister, was hat sich denn in Ebersberg seit 1994 am meisten verändert?

Das Wichtigste ist der Bereich zwischen Marienplatz und Bahnhof, der alte Kuhstall der jetzt Bürgersaal ist, der Theaterhof und auch das Einkaufen in der Innenstadt. Wir haben es jahrelang verhindert, dass auf der grünen Wiese Sachen gebaut wurden, die innenstadtrelevant sind. Und noch vor zehn Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass es was wird mit dem Einkaufszentrum. Einen ersten Entwurf hatten wir im Stadtrat ja abgelehnt aus städtebaulichen Gründen. Dafür gab es viel Kritik von den Ebersbergern, aber letztendlich haben wir hoch gepokert und gewonnen.

Was in Ebersberg auffällt, ist, dass im Stadtrat über solche und andere Themen immer sehr sachlich diskutiert wird. Das ist nicht in allen Kommunen so, was machen die Ebersberger anders?

Ein bisschen würde ich es mir auch auf die Fahne schreiben, aber es liegt vor allem an allen Leuten, die da beteiligt sind. Ganz wichtig ist, wie in jeder Firma, in jedem Verein oder auch in der Familie, dass eine gute Vertrauensbasis da ist. Dass man auch mal was besprechen kann, ohne dass das gleich negativ ausgelegt wird.

Viele Kommunalpolitiker beklagen sich über den zunehmend rauen Umgangston mancher Bürger, auch Bedrohungen kommen vor. Haben sie diese Erfahrungen auch gemacht und wird es wirklich schlimmer?

Was neu ist, dass in den Sozialen Netzwerken alles ausgespuckt werden kann, was man sonst vielleicht am Stammtisch gesagt hätte und nur da. Aber, dass Kommunalpolitiker angegangen werden, würde ich als etwas betrachten, das es immer schon gegeben hat. Ich habe vor Jahren selber mal einen Brief an die Polizei weitergeleitet, das war so eine rechtsradikale Geschichte. Und es hat auch immer schon Bürger gegeben, die mit mehr oder weniger Anstand ihre Anliegen formuliert haben. Man muss damit umgehen lernen - ich weiß, das ist leichter gesagt als getan.

Sie waren bevor Sie Bürgermeister wurden 19 Jahre lang Lehrer. Hat Ihnen das als Bürgermeister geholfen?

Die Arbeit als Volksschullehrer ist eigentlich wirklich eine gute Voraussetzung. Ich habe Sport, Religion, Heimatkunde und alle anderen Fächer unterrichtet und den Schulchor geleitet - ich kann mich daher auch vor eine Blaskapelle hinstellen und dirigieren. Und als Lehrer kommt man mit vielen Menschen in Kontakt und lernt eine Sprache, die die Zuhörer verstehen. Und als Schulleiter hatte ich dann viele Verwaltungsaufgaben, auch das war eine gute Vorbereitung.

Was war der schönere Job, Lehrer oder Bürgermeister?

Ich war immer sehr gerne Lehrer und bin dann quasi von einem Tag auf den anderen Bürgermeister geworden, als mein Vorgänger Hans Vollhardt für den erkrankten Hermann Beham ins Landratsamt gewechselt ist. Aber ich habe es auch nicht vermisst. Der schönere Job, der für mich ideal war, war das hier.

Also hätten Sie vielleicht doch noch gerne weitergemacht?

Alles hat seine Zeit - und als Bürgermeister hat man nicht viel Zeit und Privatleben. Ich bin erst einmal froh, dass ich mehr Freizeit habe, es gibt viele Dinge, die ich einmal in Ruhe machen will. Am 18. Mai gehe ich zuhause mit meinem Rucksack los bis zum Dachstein und wieder zurück. Das ist eine wunderschöne Gegend - und eine ordentliche Zäsur. Aber ich werde sicher danach nicht zuhause sitzen und Sudoku machen. Ich habe sieben Enkel, bin beim BRK und der Wohnungsbaugenossenschaft und bin schon gefragt worden, ob ich Stadtführungen machen will.

Haben Sie noch einen Tipp für Ihren Nachfolger?

Augenmaß, Geduld und Durchhaltevermögen. Das was von Belang ist, braucht seine Zeit, und es dauert, bis man sein erstes komplett eigenes Projekt verwirklichen kann. Denn die Weichen werden gestellt von den Vorgängern, das war bei mir so und das wird auch dem nächsten so gehen. Vor allem aber wünsche ich meinem Nachfolger das Glück, das ich gehabt habe.