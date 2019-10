Einen äußerst unterhaltsamen "Sturm im Wasserglas" präsentiert die Brettlbühne Vaterstetten auch an diesem Wochenende wieder. Es geht um eine liebenswerte Promenadenmischung, die von Amts wegen umgebracht werden soll, einen kaltherzigen Politiker und einen engagierten Journalisten - bis zum Happy End sind einige Turbulenzen zu überstehen. Gezeigt wird das Stück in der Alten Post in Parsdorf, die Aufführungstermine sind an diesem Wochenende Samstag, 2. November, 20 Uhr, und Sonntag, 3. November, 18 Uhr. Weitere Gelegenheiten, das Stück zu sehen, sind am 8., 9., 15., 16., 22. und 2. November. Eintrittskarten gibt es bei Familie Drescher, Telefon (0176) 84 43 71 40, oder in der Papeterie Löntz im Rossinizentrum in Baldham, Telefon (08106) 67 69.