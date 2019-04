3. April 2019, 22:14 Uhr Brettlbühne Vaterstetten Schwitzen und lachen

Die Brettlbühne Vaterstetten spielt nochmal ihre Komödie "Der Sauna-Gigolo" , und zwar am Freitag und Samstag, 5./.6. April in der Alten Post in Parsdorf. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es in der Papeterie Löntz.