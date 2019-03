20. März 2019, 22:06 Uhr Brettlbühne Vaterstetten Schwitzen und lachen

Um drei lästernde Freundinnen, jede Menge Hormone und eine Sonnenbank-Manipulation geht es nun bei der Brettlbühne Vaterstetten. Denn die Laientheatertruppe zeigt in der Alten Post in Parsdorf "Der Sauna-Gigolo", eine Komödie von Andreas Wening. Premiere ist am Freitag, 22. März, um 20, weitere Spieltermine am Sonntag, 24. März, um 18.30 Uhr, sowie dann immer freitags und samstags 29./30. März, 5./6. April und 12./13. April, Beginn jeweils um 20 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Alten Post. Karten für zwölf Euro gibt es bei der Papeterie Löntz in Baldham unter (08106) 67 69 oder bei Regisseurin Anna Drescher unter (0176) 84 43 71 40.