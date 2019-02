26. Februar 2019, 21:59 Uhr Brettlbühne Vaterstetten Komödie um "Sauna-Gigolo"

Die Brettlbühne Vaterstetten zeigt demnächst in der Alten Post in Parsdorf die Komödie um einen "Sauna-Gigolo", der die Damenwelt aufmischt. Gespielt wird am Freitag, 22. März, um 20 und am Sonntag, 24. März, um 18.30 Uhr, sowie dann immer freitags und samstags 29./30. März, 5./6. April und 12./13. April um 20 Uhr. Karten für zwölf Euro gibt es bei der Papeterie Löntz in Baldham unter (08106) 67 69 oder bei Regisseurin Anna Drescher unter (0176) 84 43 71 40.