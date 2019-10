Um Prinzipienreiterei und Sachzwänge auf der einen - Menschlichkeit und Verstand auf der anderen Seite geht es im neuen Stück der Brettlbühne Vaterstetten. Die Theatergruppe erzählt darin von einem "Sturm im Wasserglas", ausgelöst von der Kommunalpolitik. Es geht um die Hundesteuer, eine arme Blumenhändlerin, einen ehrgeizigen Stadtrat und einen couragierten Journalisten. Dieser deckt Widersprüche auf, es kommt zum Eklat, zu Demonstrationen, Spendensammlungen und schließlich zu einem Prozess... Man darf also gespannt sein. Die Komödie in drei Akten von Bruno Frank wird gespielt unter der bewährten Regie von Anna Drescher, Premiere ist am Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr in der Alten Post in Parsdorf. Weitere Aufführungstermine sind immer freitags und samstags um 20 Uhr: 26. Oktober, 2. November, 8./9. November, 15./16. sowie 22./23. November. Der Einlass startet jeweils um 18.30 Uhr. Auch eine Sonntagsvorstellung gibt es, und zwar am 3. November, um 18 Uhr (Einlass 16.30 Uhr). Für das leibliche Wohl sorgt die Alte Post. Eintrittskarten zu zwölf Euro gibt es bei Familie Drescher unter (0176) 84 43 71 40 oder bei Papeterie Löntz in Baldham unter (08106) 67 69.