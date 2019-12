Im Bestreben zum Schutz vor Bahnlärm stellt Vaterstetten nun Forderungen in Richtung Berlin. Vaterstettens Gemeinderat hat in seiner Dezembersitzung einen entsprechenden Beschluss getroffen. Danach schließt sich die Gemeinde Forderungen aus Zorneding, Kirchseeon und Grafing an, die ebenfalls vom Bahnlärm der Brenner-Zulaufstrecke betroffen sind. Gefordert wird unter anderem, dass "bereits vor Inbetriebnahme (...) an der gesamten Bestandsstrecke des Nordzulaufs zum Brennerbasistunnel aktive Maßnahmen zur Lärmvorsorge beschlossen und realisiert" werden. Die Forderungen richten sich an das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, das Eisenbahnbundesamt, die Bayerische Staatsregierung und die Deutsche Bahn Netz AG.