8. Januar 2019, 21:58 Uhr Brauerei Schweiger Rückruf bei Silenca Apfelschorle

Weil Flaschen bersten könnten, ruft die Brauerei Schweiger naturtrübe Silenca-Apfelschorle mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18.9.2019 zurück. Ungeachtet einer bereits durchgeführten Rückrufaktion bei den Abnehmern könne es nicht völlig ausgeschlossen werden, dass sich noch vereinzelte Flaschen mit diesem Datum beim Endverbraucher befinden, teilt das Unternehmen mit. Die Brauerei hat die Konsequenzen gezogen, nachdem bei einem Kunden eine Flasche geplatzt war. Man prüfe derzeit, was die Ursache sein könne, so eine Sprecherin, die Rückrufaktion sei eine "reine Vorsichtsmaßnahme". Betroffene Kunden können die Ware bei ihren Händlern gegen Ersatz austauschen. Die Auslieferung erfolgte in den Landkreisen Ebersberg, Bad Tölz, Erding, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Mühldorf am Inn, München, Pfaffenhofen an der Ilm und Rosenheim.