3. Mai 2019, 22:05 Uhr BR-Sprecher zu Besuch Lieblingstexte im Mai

Viele dieser Stimmen kennen die Hörerinnen und Hörer des Bayerischen Rundfunks schon lange, aber nur selten sieht man die dazugehörigen Menschen. Am Donnerstag, 9. Mai, stellen sich die Sprecherinnen und Sprecher, zu denen auch die Ebersbergerin und frühere Kabarettistin Marlen Reichert gehört, mit einer Lesung im Alten Kino vor. Das Motto lautet: "Wie frau sich bettet, so liebt Mann!" Die Sprecher-Crew des BR liest aus Lieblingstexten zum Mai. Es geht im "Wonnemonat" um Liebe und Leidenschaft, um Erotik und schief hängenden Haussegen. Musikalisch begleitet werden die Sprecherinnen und Sprecher von Peter Reicherts Seehof Musi.

Die Reihe der "Sprech(er)stunden" gibt es seit elf Jahren. Unter einem jeweils wechselnden Motto präsentieren BR-Moderatoren ihre Lieblingstexte, und das Rundfunkpublikum erfährt, wer sich hinter welcher Stimme verbirgt. Die Auftritte sind "Freizeit", niemand bekommt eine Gage, der Eintritt ist frei, die erbetenen Spenden gehen an die Aktion "Sternstunden" des BR, die seit 25 Jahren Kindern in Not hilft. 2018 war, was die Spendensumme betrifft, ein Rekordjahr: Bei den Sprech(er)stunden kamen fast 26 000 Euro zusammen.

Um telefonische Reservierung unter (08092) 255 92 05 wird gebeten. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr, Haus und Küche öffnen um 19.30 Uhr.