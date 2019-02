19. Februar 2019, 22:07 Uhr BR-Lebenslinien Anzinger Torwartlegende im Filmporträt

Das Bayerische Fernsehen zeigt am Montag, 25. Februar, um 22 Uhr in der Sendereihe Lebenslinien: "Sepp Maier - Den Schalk im Nacken". Mit 95 Einsätzen ist er Rekordtorhüter der Nationalmannschaft. 17 Jahre lang stand "die Katze von Anzing" erfolgreich im Tor des FC Bayern. "Sepp Maier - Den Schalk im Nacken" ist in der BR-Mediathek bereits von Donnerstag, 21. Februar, an abrufbar, online unter www.br.de/mediathek. Am Montag, 25. Februar, ist Sepp Maier, der inzwischen in Hohenlinden lebt, von 18 Uhr an zu Gast in der Abendschau im BR.