26. September 2018, 22:03 Uhr Blueskonzert Musik für Herz und Bein

Blues ist nur etwas für Melancholiker? "Nein!", befindet die Jakarta Bluesband und tritt den Gegenbeweis an. Mit Musik für Herz, Seele und Tanzbein will sie am Sonntag, 30. September, auch das Publikum in der Glonner Schrottgalerie überzeugen. Das Repertoire reicht vom fetzigen Shuffle über dramatischen Slow-Blues bis zu Abstechern in den frühen Soul. Die sechs Musiker aus dem Münchner Umland "zelebrieren ausgesuchte Schätze mit so viel Spielfreude, dass deren Kraft und Emotionalität regelmäßig überspringen", wie es in der Ankündigung heißt. Kaum eine Formation sei so nah dran am Sound der Originale, vor allem der Lead-Gitarrist fuchse sich in die Lines von Otis Rush und B.B. King hinein wie kein Zweiter und setze sie als Inspiration für eigene Soli ein. Los geht's um 19.30 Uhr, Reservierung unter schrottgalerie.friedel@gmx.de.