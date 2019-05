23. Mai 2019, 22:01 Uhr Blues in Glonn Wo die blauen Vögel fliegen

"A Bluebird Night" - Blues, Boogie Woogie und Harlem Stride der 1920er und 1930er bieten am Samstag, 25. Mai, Andreas Sobczyk und Petra Toyfl in der Glonner Schrottgalerie. Sobczyk gehört zu den wenigen Pianisten der europäischen Szene, die sich dem originalen Sound des Blues-, Boogie-Woogie- und Harlem-Stride-Pianos verschrieben haben. Das gesangliche Spektrum von Toyfl reicht vom klassischen "Female Blues" der 20er und 30er Jahre bis zu den großen Stimmen einer Dinah Washington, Etta James oder Ruth Brown. Die beiden musizieren seit vielen Jahren regelmäßig im Duo. Los geht's um 20 Uhr, Reservierung nur per Mail.