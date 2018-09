19. September 2018, 21:54 Uhr Blue Grass und Neues von früher Zwei Konzerte in der Schrottgalerie

Das Musikerduo Pit Holzapfel und Erwin Rehling spielt am Freitag, 21. September um 19.30 Uhr sein Programm "Neues von Früher" in der Schrottgalerie Friedel. In der angekündigten "widerspenstigen Musik" geht es um Kindheits- und Jugenderinnerungen, in oberbayrischem Dialekt derb-fein gezeichnet. Dabei spielen die Musiker Posaune, Gitarre, Electronics, Schlagzeug, Marimba und gelegentlich sogar mit Steinen.

Am darauffolgenden Samstag, 22. September spielt die Munich String Band ab 19.30 Uhr ihr selbstbetiteltes Debütalbum aus dem Genre Blue Grass. Die Munich String Band, das sind Philipp Schöppe, Rico Waldmann, Paul Solecki, Gabe McCaslin und Philip Bradatsch. Seit ihrer Gründung 2016 haben sich diese fünf Männer durch zahlreiche Touren ins Herz der Bluegrass-Szene Europas gespielt. Sie spielen Mandoline, Gitarre, Bass und Fiddle. Ein Sound, der bei aller Fingerfertigkeit nie seine rohe Energie verliert. Reservierungen sind nur unter schrottgalerie.friedel@gmx.de möglich.