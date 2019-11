Blue Delight spielt am Freitag, 15. November, um 19 Uhr im wunderschönen Gewölbe der Wolfmühle in Forstinning. Die Band um den Grafinger Sänger Uwe Peters ist bekannt für ihre Oldies und Balladen überwiegend aus den 60er- und 70er Jahren, unter anderem von CCR, Canned Heat, The Doors, Procol Harum, den Kinks, Pink Floyd, den Beatles und Lou Reed. Einlass und Abendessen von 18 Uhr an. Reservierung wird erbeten unter (08121) 33 34.