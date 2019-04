4. April 2019, 22:12 Uhr Blitzmarathon 71 Stundenkilometer zu schnell

Entschieden zu stark aufs Gas gedrückt hat eine 35-jährige Autofahrerin am Mittwoch auf der Staatsstraße 2580 im Gemeindebereich von Markt Schwaben: Beim Überholen beschleunigte sie auf 171 Stundenkilometer - erlaubt wären eigentlich nur 100 Stundenkilometer gewesen. Das bringt ihr beim siebten Blitzmarathon des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord den unrühmlichen Spitzenplatz in der Statistik - und außerdem mindestens 600 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Insgesamt wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums 39 373 Verkehrsteilnehmer kontrolliert und 1118 Geschwindigkeitsverstöße registriert.