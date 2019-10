Der Künstler Peter Casagrande öffnet am Wochenende sein Atelier in Maitenbeth. Zu sehen gibt es neue Bilder, Keramikmalerei und Arbeiten auf Papier von ihm selbst, aber auch Bilder und Zeichnungen aus dem Nachlass seiner Frau, der Malerin Stefanie Hoellering. Casagrande, 1946 in Weilheim geboren, studierte Kunst in München und Berlin, heute lebt und arbeitet er in Maitenbeth und Genua und zählt zu den angesehensten deutschen Künstlern unserer Zeit. "Seine farbintensive Kunst im übergroßen Format beeindruckt, belebt, begeistert. Energetisch schüttet, spachtelt und schiebt er die Ölfarbe über die großformatige Leinwand und bündelt dabei in Form und Farbe die Wucht des Abstrakten zu einem bewegenden Raumerlebnis, in dem sich die Betrachtenden verlieren können und sollen", schrieb die Städtische Galerie Rosenheim, wo der Künstler jüngst ausstellte. Geöffnet ist das Alte Schulhaus, Pfarrer-Axenböck-Straße 2, am Samstag, 26. Oktober, ab 15, und am Sonntag, 27. Oktober, ab 11 Uhr zum Frühschoppen. Maitenbeth liegt zwischen Hohenlinden und Haag.