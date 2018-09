13. September 2018, 22:21 Uhr Blendende Sonne Kleinbus kollidiert mit Baggerschaufel

Die in die Straße ragende Schaufel eines Radladers ist am Mittwoch einem Kleinbus zum Verhängnis geworden, von den acht Insassen des Busses wurde aber nur eine 53-Jährige leicht verletzt. Der Kleinbus war gegen 16.30 Uhr auf der Kapellenstraße in Richtung Grafing unterwegs. Im blendenden Sonnenlicht konnte der 77 Jahre alte Fahrer die Schaufel des Radladers nicht sehen. Der Fahrer des Arbeitsfahrzeugs, ein 56-jähriger Grafinger, war dabei, den Gegenverkehr abzuwarten, um von einem Feld in die Kapellenstraße einbiegen zu können. Dabei ragte die Schaufel bereits leicht in die Fahrbahn und erwischte den Kleinbus an der Beifahrertür. Die verletzte Frau kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.