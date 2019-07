3. Juli 2019, 21:39 Uhr Blauer Opel beschädigt Unfallflucht in Markt Schwaben

In Markt Schwaben hat ein Unbekannter einen blauen Opel beschädigt und sich vom Unfallort in der Alten Bräuhausgasse 1 entfernt. Die Polizei Poing grenzt den Zeitpunkt am Dienstag zwischen 13.30 und 14.55 Uhr ein und bittet unter (08121) 9917-0 um Hinweise.