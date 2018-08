22. August 2018, 17:33 Uhr Blaualgen in Ebersberg Obacht vor den Blaualgen im Klostersee

Es besteht zwar kein Grund zur Panik. Vor allem mit Kleinkindern sollte man dort in diesen Tagen aber vorsichtig sein.

Von Barbara Mooser, Ebersberg

Die lange, heiße Badesaison hat dem Ebersberger Klostersee zugesetzt: Erstmals in diesem Jahr wurden im Badewasser wieder schädliche Blaualgen festgestellt. Die Algen bilden sogenannte Microcystine, die beim Verschlucken Übelkeit, Durchfall und Erbrechen auslösen können. Auch Haut- und Schleimhautreizungen, Bindehautentzündungen und allergische Reaktionen sind mögliche Folgen des Kontakts mit den Microcystinen.

Allerdings, darauf weist Hermann Büchner, Leiter des Ebersberger Gesundheitsamts, hin, wurden in Ebersberg bisher nur sehr geringe Microcystin-Konzentrationen nachgewiesen. Anlass für ein Badeverbot gebe es daher derzeit nicht. Allerdings sollten gerade Familien mit Kleinkindern erhöhte Vorsicht walten lassen und auch Erwachsene sollten es vermeiden, beim Schwimmen Wasser zu schlucken. Erst Ende dieser Woche wird klar sein, ob sich die Situation schon wieder entspannt oder die Algen sich weiter fröhlich vermehren.

Bei der Kontrolle am 14. August war den Fachleuten des Gesundheitsamts bereits ein erhöhtes Blaualgenvorkommen aufgefallen, in den nun ausgewerteten Wasserproben wurden 1,5 Mikrogramm Microcystin pro Liter Wasser nachgewiesen. Laut einer Einschätzung des Umweltbundesamts besteht bei Konzentrationen zwischen zwei und vier Mikrogramm eine "geringe Wahrscheinlichkeit für gesundheitliche Beeinträchtigungen", Badeverbote werden erst ab 30 Mikrogramm angeraten.

Es gibt "keinen Grund zur Panik"

Früher, erläutert Büchner, lag die Grenze für Badeverbote sogar bei 100 Mikrogramm, sie wurde aber heruntergesetzt, um Gefährdungen insbesondere für Kleinkinder auszuschließen. "Für sie ist das Risiko größer, weil sie häufiger Wasser schlucken und ein geringeres Körpergewicht haben", erläutert der Fachmann vom Gesundheitsamt. Insgesamt sei man am Klostersee noch weit von diesen Werten entfernt, es gebe also "keinen Grund zur Panik".

Die Ebersberger sind es ohnehin gewöhnt, dass es immer wieder Zeiten gibt, in denen sie in ihrem Klostersee nicht ganz unbeschwert abtauchen können. Auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder erhöhtes Blaualgen-Aufkommen, zuletzt wurden 2015 die Badegäste mit Tafeln vor Microcystinen im Wasser gewarnt. Das liegt unter anderem daran, dass der kleine See recht nährstoffreich ist, weil auch Düngemittel von den Hügeln über Ebersberg immer wieder eingeschwemmt werden. In den vergangenen Jahren sei zwar viel passiert, um die Situation zu verbessern, sagt Büchner, doch in diesem Jahr hätten die extremen Temperaturen zu einer starken Vermehrung der Algen beigetragen.

Das Gesundheitsamt beobachtet die Situation mit erhöhter Aufmerksamkeit, am Dienstag wurde außerdem eine neue Wasserprobe gezogen. Die Ergebnisse der Auswertung werden voraussichtlich am Freitag erwartet. Auf die Zahl der Badegäste am Wochenende dürfte es allerdings wenig Auswirkungen haben, wie auch immer es ausfällt: Prognostiziert werden für Samstag und Sonntag nämlich frostige 15 Grad - da bevorzugt mancher eher die warme Badewanne.