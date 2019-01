20. Januar 2019, 21:56 Uhr Blau am Steuer Polizei zieht Betrunkene aus dem Verkehr

Zwei Trunkenheitsfahrten hat die Polizei am Wochenende gestoppt. Am Freitag gegen 23 Uhr geriet ein Autofahrer aus der Gemeinde Vaterstetten in Kirchseeon in eine Verkehrskontrolle. Den Polizisten fiel dabei deutlicher Alkoholgeruch auf, ein freiwilliger Atemtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme im Klinikum Ebersberg vorgenommen. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Ebenso wurde der Führerschein sofort sichergestellt. Am Sonntagmorgen wurde dann ein Kirchseeoner im Gemeindegebiet Vatersteten kontrolliert, auch bei dem 20-Jährigen fiel Alkoholgeruch auf. Der Test ergab einen Wert außerhalb des erlaubten Bereichs, der junge Mann muss nun 500 Euro Bußgeld zahlen, außerdem erhält er einen Monat Fahrverbot und einen Punkt in Flensburg.