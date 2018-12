12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Blasmusik Stadtkapelle spielt

Besinnliches sowie Heiteres zur Weihnachtszeit steht auf dem Programm einer "Blasmusik im Advent" der Stadtkapelle Grafing am Samstag, 15. Dezember, in der evangelischen Kirche. So spielen die rund 30 Musiker unter der Leitung von Florian Landerer neben stimmungsvollen Arrangements weihnachtlicher Sätze klassische sowie moderne konzertante Blasmusik, zum Beispiel Richard Strauss' "Also sprach Zarathustra" oder "Slawische Tänze" von Antonin Dvořák. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt frei.