24. Juli 2019, 21:28 Uhr Blasmusik in Poing Bayern trifft China

Spannende musikalische wie menschliche Begegnungen wird die Jugendkapelle Gelting-Poing am kommenden Wochenende erleben: Sie nimmt Teil an einem Deutschland-China-Projekt der Musikkapelle Poing. "Denn die Jugendlichen sind unsere Zukunft, auch in der Musik", heißt es in einer Pressemitteilung. "Sie sollen durch das Projekt interkulturelle Erfahrungen sammeln. Musik verbindet über kulturelle und sprachliche Barrieren hinaus." Zum Abschluss werden die jugendlichen Musikerinnen und Musiker aus China (Youth Windorchestra) und der Jugendkapelle Gelting-Poing ihr Erlerntes gemeinsam einem breiten Publikum präsentieren. Für das interessante Programm verantwortlich zeichnen Dirigent Cui Hongjia, 18 Jahre lang Solo-Fagottist bei den Münchner Symphonikern und nun Chefdirigent des Kassler Kammerorchesters, sowie Christine Westermair, die die Jugendkapelle Gelting-Poing seit 2014 erfolgreich leitet. Das Konzert findet statt am Sonntag, 28. Juli, um 16 Uhr in der Aula der Anni-Pickert-Schule in Poing. Der Eintritt ist frei.