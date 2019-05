2. Mai 2019, 21:56 Uhr Bildungszentrum Mit Kamera auf Reisen

Die Reisefotografie ist ein spannendes und umfangreiches Thema. Sie umfasst Porträt-, Landschafts-, Architekturfotografie und Dokumentation. In einem Kurs der VHS Vaterstetten geht es nun um Vorbereitungen, Equipmentauswahl, die eigentliche Reise und die fotografische Nachbereitung. Welche Apps sind auf Reisen sinnvoll? Wie finde ich die richtigen Foto-Spots? Wie transportiere ich meine Ausrüstung? Was muss ich in den unterschiedlichen Kulturen beachten? Wie sichere ich unterwegs meine Bilder? Der Kurs richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene. Mitzubringen sind eigene Reisebilder. Der Kurs "Reisefotografie" findet am Sonntag, 5. Mai, von 9 bis 18 Uhr im VHS Bildungszentrum, Baldhamer Straße 39 statt.