7. Mai 2019, 22:15 Uhr Bilder voll Offenheit und Daseinsfreude Festplatte der Fantasie

Der VHS-Kursleiter Heinz Leutloff aus Baldham zeigt in Zorneding "Augenblicke in Aquarell"

Zorneding - Erhobenen Hauptes, die Federn herrisch aufgeplustert, so stolzierte der Gockel auf dem Hof umher. Der Aquarellmaler Heinz Leutloff erinnert sich gut an den Tag in Hohenaschau, wo er als Gast der Malakademie der Baronin von Cramer-Klett den prachtvollen Hahn inmitten pickender Gefährtinnen entdeckt und die Dreiergruppe spontan porträtiert hat. "Wenig später wollte man mir den Hühnerstall zeigen, doch da war der stolze Hahn tot. Der Fuchs hat ihn geholt."

Heinz Leutloff, 1934 in Berlin geboren, kann fast zu jedem seiner in der Zornedinger Galerie der Volkshochschule Vaterstetten ausgestellten Bilder eine Geschichte erzählen. "Ich nehme Augenblicke wahr, visuelle Situationen, egal, wo ich bin", sagt Leutloff, der an der VHS Kurse in Aquarellmalerei leitet. Was er sieht und erlebt, speichere er, sagt er und legt dabei die Hand auf die Herzseite, auf seiner Fantasie-Festplatte, von der er das Motiv dann "herunterlade".

Er vermittle mehr als nur Technik, sagt Heinz Leutloff und lächelt. Seine eigenen Werke sind nun am Zornedinger Herzogplatz ausgestellt. (Foto: Christian Endt)

Heinz Leutloff, der seit 1973 in Baldham lebt, absolvierte eine Ausbildung zum Schreinermeister und studierte Innenarchitektur. Der Malerei widmet er sich seit 1993, als ihm seine Töchter einen Malkurs schenkten. Die jüngere sei Grafikerin, berichtet er und fügt lachend hinzu: "Ich habe wohl das Talent von meiner Tochter geerbt."

Nach ein paar Kursen bei der Malerin Gertraud Winkler habe diese ihn ohne sein Wissen angemeldet - als VHS-Dozent. "Erst war ich irritiert, aber dann habe ich gemerkt, wie viel Freude das macht." Vor allem, wenn einem, wie geschehen, eine 89-jährige Schülerin erkläre, der Kurs sei eine visuelle Erholung und ersetze sogar die Physiotherapie. "Ich vermittle meiner Gruppe eben nicht nur Technik", sagt Leutloff mit einem Lächeln.

Auch aus den Bildern sprechen Offenheit und Daseinsfreude des Malers. Auf Leutloffs Fantasie-Festplatte ist neben allerlei Erinnerungen eine gute Portion Experimentier- und Entdeckerfreude gespeichert. In seinen Aquarellen fügen sich Formen und Farben Schicht für Schicht zu einem plastischen Bild; auch die Kunst, Flächen auszusparen, beherrscht er meisterlich. Aus der Ferne betrachtet werden aus amorphen Elementen Motive mit Dynamik und Tiefe, etwa in der Darstellung eines strömenden Wildwassers. Auch der Zufall ist da willkommen. Dank ihm wird beispielsweise aus einem ungeplanten Farbverlauf ein filigraner Baumstamm.

In den VHS-Kursen von Heinz Leutloff kann man lernen, mit Aquarellfarben umzugehen. Reproduktion: Christian Endt (Foto: )

Die Themen der Aquarelle reichen von Dörfern und Landschaften Oberbayerns bis zum Hamburger Containerhafen; ein Bild, das der Maler seinem mittlerweile verstorbenen Bruder, der in Hamburg lebte, gewidmet hat. Leutloff hat in die klar gegliederte Komposition aus hoch aufragenden Kränen und anderen Bauten in Blau, Schwarz und Gelb ein nur schemenhaft angedeutetes Containerschiff gesetzt. Und in dem formal reduzierten Bild vom Moor mit schwarzem Baumskelett auf eisblauem Grund könnte man mit einiger Fantasie einen Hirsch mit mächtigem Geweih entdecken. Leutloff selbst weist bei einem Rundgang auf den Effekt hin. Es gefällt ihm, dass es in seinen Aquarellen etwas zu entdecken gibt, das über den Bildgegenstand hinausweist. Er spricht von "eingebauten Fragezeichen" - eine reizvolle Herausforderung für die Fantasie-Festplatte der Betrachter. Rita Baedeker Die Ausstellung "Augenblicke in Aquarell" mit Bildern von Heinz Leutloff ist bis 28. Juni im Raum der Volkshochschule Vaterstetten und des Fördervereins Sport und Kultur in Zorneding, Herzogplatz 15/19, zu sehen, geöffnet Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr.