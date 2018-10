15. Oktober 2018, 00:21 Uhr Bilanz von FDP, Freien Wählern und Linken Zufriedenheit bei den kleinen Parteien

"Also persönlich geht's mir gut", ruft FDP-Direktkandidat Alexander Müller, der mit Parteifreunden im Zornedinger Gasthaus Neuwirt sitzt. "Im Moment zittern wir noch um die fünf Prozent für die bayerische FDP", fügt er hinzu. "Ich freue mich natürlich riesig über das starke Ergebnis im Landkreis - aber das Spannende ist nun mal, ob wir als Partei in den Landtag einziehen." Besonders stolz ist er auf 170 Erststimmen aus seiner Heimatgemeinde Baiern. In keinem Fall müsse man sich mit dem Ergebnis verstecken, die FDP habe eben nicht das "Momentum der Grünen" und müsse sich die Wählerklientel mit den Freien Wählern teilen. "Aber der harte Wahlkampf hat sich in jedem Fall gelohnt", sagt er. "Das ist doch eine gute Grundlage für die Kommunalwahlen!"

Auf diese verweist auch Heinz Fröhlich (Linke): "Wir schauen jetzt nach vorne und bereiten uns auf die Kommunalwahlen vor", verspricht er. Enttäuscht sei er natürlich, dass seine Partei nicht ins Maximilianeum einziehen wird. "Der Parteiaufbau hier im Landkreis ist einfach nicht so schnell vorangegangen, wie wir das gehofft haben", sagt er. Seinen ursprünglichen Plan, den Abend bei den Parteikollegen in München zu verbringen, hat er verworfen: "Ich habe keine Lust, Wunden zu lecken." Stattdessen erwartet er daheim in Grafing die Ergebnisse des Bürgerbegehrens.

Etwas verhalten fällt Markus Erhorns Reaktion auf die Landkreisergebnisse aus: "Im Moment sieht es ja aus, als würden wir besser als letztes Mal abschneiden", sagt der Kandidat der Freien Wähler. "Und das Bayernergebnis ist ja super - damit sind wir voll zufrieden." Dass die Ergebnisse im Landkreis etwas unter dem bayerischen Durchschnitt liegen, erklärt der 29-Jährige damit, dass er "als No-Name" in den Wahlkampf gestartet sei. "Vielleicht kann ich mich ja noch ein wenig an Frau Rauscher heranpirschen - damit wäre ich als Neuling im Landkreis schon sehr zufrieden." Ob er mit seiner Partei das bayernweit gute Ergebnis feiert? "Die Nacht ist noch jung - im Moment bin ich noch daheim und warte die Ergebnisse ab", antwortet er. AfD-Direktkandidat Hilmar Sturm war bis 22 Uhr nicht für ein Statement zu erreichen: Mit zirka 7,35 Prozent liegt das Ergebnis seiner Partei für den Landkreis unter bayerischem Durchschnitt.