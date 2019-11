Über Jahre hatten die Stadtplaner analysiert und recherchiert. Dazu tagte ein Steuerkreis aus Vertretern von Verwaltung, Kommunalpolitik, Verbänden sowie Initiativen. In Planungswerkstätten holte die Stadt die Meinungen und Gedanken aus der Bürgerschaft ein. Alles zusammen floss ein in den großen Plan, der da heißt: Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK). In der Stadtratssitzung am Dienstag, 5. November, stellen die Planer nun ihren Abschlussbericht vor. Tags drauf präsentieren sie bei der Sitzung des Arbeitkreises Wirtschaftsförderung das ans ISEK angedockte Einzelhandelskonzept.

Es lässt sich wohl ohne Übertreibung sagen: So umfassend wie beim ISEK hat Grafing seine Entwicklungspotenziale noch nie erhoben. Aus gutem Grund, sagt Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne): "Themen wie Stadtentwicklung und Wachstum müssen in möglichst großer Runde besprochen werden, um am Ende auch den nötigen Rückhalt in der Öffentlichkeit zu haben." Es sei schließlich klar, dass sich die Stadt in den nächsten zehn bis 15 Jahren - dies ist auch gleich der zeitliche ISEK-Horizont - rasant verändert werde.

Am Ende soll das ISEK einen realistischen Gesamtüberblick bringen, was in Sachen Stadtentwicklung in Grafing überhaupt theoretisch machbar wäre. Zum anderen dient das Konzept dazu, etwa Infrastrukturplanungen aus einem Guss anzupacken - und sich nicht im Kleinklein separater Einzelprojektplanungen zu verstricken.

In diese Perspektive passte es dann im vergangenen Jahr auch ganz gut, das ISEK noch eine Nummer breiter aufzuziehen. Hatte der Fokus ursprünglich nur auf der Innenstadt gelegen, dehnte der Stadtrat die Untersuchung im Frühjahr 2018 aufs gesamte Stadtgebiet aus. Überhaupt machte der breitere Fokus die Methodik hinter der Konzepterstellung erst so richtig greifbar.

Zum Beispiel, was den nötigen Flächenbedarf für die notwendige neue Wohnbebauung angeht. "Wenn wir mit 0,4 Prozent Bevölkerungswachstum pro Jahr rechnen, und das ist sehr konservativ, gehen wir in den nächsten 15 Jahren von 22 Hektar respektive 540 Wohneinheiten aus", erläuterte Stadtplanerin Anna Frank vor einigen Monaten bei einer ISEK-Zwischenbilanz.

Interessant ist bei diesen Zahlen, dass den Planern zufolge nur zwei Drittel des Bedarfs auf den Zuzug entfallen. Der Rest ist dem sogenannten Auflockerungsmoment geschuldet. Dies ist die zusätzlich nötige Fläche, weil die Grafinger mit mehr Platz komfortabler wohnen wollen.

In jedem Fall könnte die Stadt nun aus den Bedarfen ihre künftige Baugebietsplanung ableiten, etwaige Areale also aus einer übergeordneten Perspektive in einer sinnvollen Reihenfolge entwickeln. Analog läuft die ISEK-Methodik bei den zahlreichen weiteren Themengebieten, beispielsweise bei den Verkehrs- und Gewerbeplanungen. Für die Potenziale bei den Gewerbeplanungen ließ die Stadt parallel das Einzelhandelskonzept aufstellen.

Vom reinen Planungsinstrument einmal abgesehen, gibt es in Grafing einen weiteren guten Grund für den Aufwand rund ums ISEK. Ein solches gehört nämlich mit zu den Voraussetzungen, um Mittel aus der Städtebauförderung für eine Sanierung oder einen Neubau der Rotter Straße 8 abrufen zu können. Und je länger die "RO8" brandschutzgesperrt brachliegt, desto höher steigt der Druck auf den Stadtrat, hier endlich eine Lösung zu finden. Eine Finanzspritze aus der Städtebauförderung würde die Suche wohl spürbar erleichtern.

Die Sitzung des Grafinger Stadtrats beginnt am Dienstag, 5. November, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Der AK Wirtschaftsförderung tagt zum Einzelhandelskonzept am Mittwoch, 6. November, um 19 Uhr im "Kastenwirt".